Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1160 мм
- Длина3610 мм
- Цветголубой
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ), мм
|Стоимость, руб
|Банкетка
|1050х1020х480
|22590
|Кресло расклад.
|1390х1170х950
|51690
|Двухместный
|2620х1170х950
|88690
|Трехместный
|3600х1170х950
|102490
|Трехместный с оттоманкой (М)
|2830х1690х950
|113890
|Трехместный с оттоманкой
|3600х2580х950
|123990
|Угловой
|3600х2580х950
|165490
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