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Диван Royal, синий

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина1690 мм
  • Длина2800 мм
  • Цветголубой

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Банкетка 1050х1020х480 22590
Кресло расклад. 1390х1170х950 51690
Двухместный 2620х1170х950 88690
Трехместный 3600х1170х950 102490
Трехместный с оттоманкой (М) 2830х1690х950 113890
Трехместный с оттоманкой 3600х2580х950 123990
Угловой 3600х2580х950 165490

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