Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Длина1650 мм
- Глубина900 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Полотенце банное Seashells-2
Полотенце банное Bamboo CL-3
Полотенце банное Bamboo PR-2
Полотенце банное Wellness-5
Полотенце банное Bamboo PR-5
Стол Матео
Пуф Amsterdam