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Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р - фото 1Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р - фото 2Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р - фото 3

Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р

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Диван La Rosa трехместный прямой бордовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес65 кг
  • Цветсиреневый

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