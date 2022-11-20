Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина2000 мм
- Глубина900 мм
- Вес65 кг
- Цветсиреневый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стеновые панели Кемптон
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стол Лофт 38 мм, 120x90x76
Стол Лофт 38 мм, 140x90x76
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76
Стол Лофт 38 мм, 180x80x76
Стол Веранда, 120