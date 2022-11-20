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Диван Руфус

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Характеристики товара

Описание

Диван "Руфус" создан для современного модного интерьера!!!

Создание образа дивана "Руфус" навеяла мода 60-х годов. Диваны, кресла, журнальные столы 60-х годов - это мебель на высоких деревянных ножках, с простыми обтекаемыми формами, одетая в однотонные цвета.
Сидеть на диване "Руфус" удобно и комфортно, за счет сочетания чуть-наклоненной спинки с пушистым наполнением подушек.
Сидение не раскладного дивана "Руфус" изготовлено специально по комфортной ортопедической технологии.
Каркас сидения изготовлен из натуральной березовой фанеры, на каркасе закреплены березовые ортопедические ламелии, а подушки сидения изготовлены из латексоподобного пенополиуретана HR (Ашер).
Такое сочетание наполнения сидения дает супер комфортный, эластичный и упругий эффект.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина950 мм
  • Длина1400 мм

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