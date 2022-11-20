Фотография Диван Safira 2х местный светло-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Safira 2х местный светло-серый

5
Оптовая цена
121 890 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Safira 2х местный светло-серый
Диван Safira 2х местный светло-серый
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Диван Safira 2х местный светло-серый

5
121890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес56.5 кг
  • Цветсерый

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