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Диван Safira 3х местный коричневый

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2220 мм
  • Вес61 кг
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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