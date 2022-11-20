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Диван Safira 3х местный светло-серый - фото 1Диван Safira 3х местный светло-серый - фото 2Диван Safira 3х местный светло-серый - фото 3Диван Safira 3х местный светло-серый - фото 4

Диван Safira 3х местный светло-серый

5 оценок
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Диван Safira 3х местный коричневый

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2220 мм
  • Вес61 кг
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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