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Диван Samsa 160cm полиуретан серый - фото 1Диван Samsa 160cm полиуретан серый - фото 2Диван Samsa 160cm полиуретан серый - фото 3

Диван Samsa 160cm полиуретан серый

13 оценок
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Диван Samsa 160cm полиуретан бежевый
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Диван Samsa 160cm полиуретан бежевый

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина950/2200 мм
  • Длина2020 мм
  • Вес114 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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