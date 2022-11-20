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Диван Samsa 160cm полиуретан синий - фото 1Диван Samsa 160cm полиуретан синий - фото 2

Диван Samsa 160cm полиуретан синий

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина950/2200 мм
  • Длина2020 мм
  • Вес114 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияЕвропа

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