Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 750х1150х960
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : черный
Материал каркаса : сталь
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал чехла мягкого элемента : без м/э
Наполнитель мягкого элемента/матраса : без м/э
Цвет поверхности : черный
Материал поверхности : текстилен
Допустимая нагрузка : 95
Страна производства : РОССИЯ
9 кг / 1,625 м3
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина750 мм
- Длина1150 мм
- Материалсталь
- Максимальная нагрузка95 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.63 м3
- Вес упаковки9 кг