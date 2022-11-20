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Диван Sarteano - фото 1Диван Sarteano - фото 2

Диван Sarteano

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Характеристики товара

Описание

Интересный вариант дивана в традиционном стиле. Каркас дивана, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального цвета. Спинка дивана перетянута декоративной стяжкой с пуговицами в местах пересечений. Диван выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии.

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина2210 мм
  • Глубина940 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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