Фотография Диван Semeon, эвкалипт от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Semeon, эвкалипт

4.7
Оптовая цена
74 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Semeon, эвкалипт
Диван Semeon, эвкалипт
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О товаре

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Диван Semeon, эвкалипт

4.7
74190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван Semeon, невероятно удобный и мягкий, компактной формы в стиле 50-х, с красивыми веретенообразными ножками, покорит всех самых требовательных ценителей

  • Мягкое сиденье и прекрасная поддержка спины.
  • Сиденье с набивкой из пеноматериала (простой полиэфир) плотностью и пеноматериала (простой полиэфир) плотностью + полиэстеровые волокна.
  • Поддержка с помощью пружинных блоков "змейка" для спины, подвеска с помощью эластичных лент для сиденья.
  • Подушка спинки из полиэфирного поролона + полиэстеровое волокно.
  • Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы.
  • Ножки из массива гевеи с окраской под ореховое дерево, финишное покрытие нитролаком.

1 упаковка:
Габариты - Ш.134 x В.84 x Г.59 см
Вес - 23 кг

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина800 мм
  • Цветзеленый

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