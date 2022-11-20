Диван Semeon, невероятно удобный и мягкий, компактной формы в стиле 50-х, с красивыми веретенообразными ножками, покорит всех самых требовательных ценителей
- Мягкое сиденье и прекрасная поддержка спины.
- Сиденье с набивкой из пеноматериала (простой полиэфир) плотностью и пеноматериала (простой полиэфир) плотностью + полиэстеровые волокна.
- Поддержка с помощью пружинных блоков "змейка" для спины, подвеска с помощью эластичных лент для сиденья.
- Подушка спинки из полиэфирного поролона + полиэстеровое волокно.
- Каркас из слоеной фанеры и массива лиственницы.
- Ножки из массива гевеи с окраской под ореховое дерево, финишное покрытие нитролаком.
1 упаковка:
Габариты - Ш.134 x В.84 x Г.59 см
Вес - 23 кг