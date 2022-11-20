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Диван Showtime - фото 1

Диван Showtime

5 оценок
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Диван Normandia
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Диван Normandia

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина1450 мм
  • Глубина730 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияЕвропа

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