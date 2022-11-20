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Диван - скамья Мангрол

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный, современный диван в подчеркнуто строгом стиле для оформления общественных рекреационных пространств, или мест ожидания. Диван можно комбинировать с креслами «Массив» в той же обивке. Каркас из натуральной древесины лёгкий и прочный, в случае необходимости, при интенсивной эксплуатации, реставрируется доступными средствами. Диван компактен 122 см, но при этом, вполне вмещает двоих. Прямые строгие формы удачно впишутся в офисный интерьер. Рациональный выбор.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина1220 мм
  • Глубина750 мм
  • Материалдерево, микровелюр, рогожка
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1260 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки15 кг

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