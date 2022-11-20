Характеристики товара
Описание
Лаконичный, современный диван в подчеркнуто строгом стиле для оформления общественных рекреационных пространств, или мест ожидания. Диван можно комбинировать с креслами «Массив» в той же обивке. Каркас из натуральной древесины лёгкий и прочный, в случае необходимости, при интенсивной эксплуатации, реставрируется доступными средствами. Диван компактен 122 см, но при этом, вполне вмещает двоих. Прямые строгие формы удачно впишутся в офисный интерьер. Рациональный выбор.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1220 мм
- Глубина750 мм
- Материалдерево, микровелюр, рогожка
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1260 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки15 кг