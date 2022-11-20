Характеристики товара
Описание
Диван-скамья легко собирается и разбирается, что дает возможность компактно хранить его в то время, когда в нем нет необходимости. Каркас из натурального дерева позволяет эксплуатировать диван долгое время даже не особо заботясь о комфортных условиях эксплуатации. Спинка и сиденье из ламелей в виде решетки не задерживает ни крошек, ни пролившейся жидкости. Чтобы сделать отдых более комфортным, а атмосферу более располагающей, используйте мягкие разноцветные подушки. Комплект мебели Массив предназначен для организации места отдыха в загородном доме, на даче. В комплекте есть кресло, диван, журнальный столик и несколько моделей шезлонгов на выбор.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1590 мм
- Глубина820 мм
- Материалдерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1480 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки22 кг