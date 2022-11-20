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Диван - скамья Мангрол, решетка - фото 1

Диван - скамья Мангрол, решетка

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Характеристики товара

Описание

Диван-скамья легко собирается и разбирается, что дает возможность компактно хранить его в то время, когда в нем нет необходимости. Каркас из натурального дерева позволяет эксплуатировать диван долгое время даже не особо заботясь о комфортных условиях эксплуатации. Спинка и сиденье из ламелей в виде решетки не задерживает ни крошек, ни пролившейся жидкости. Чтобы сделать отдых более комфортным, а атмосферу более располагающей, используйте мягкие разноцветные подушки. Комплект мебели Массив предназначен для организации места отдыха в загородном доме, на даче. В комплекте есть кресло, диван, журнальный столик и несколько моделей шезлонгов на выбор.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1590 мм
  • Глубина820 мм
  • Материалдерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1480 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки22 кг

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