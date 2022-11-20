Характеристики товара
Описание
Ищите какой купить диван для кухни или прихожей? Вы его уже нашли! Диван-скамья Praga имеет двухцветный дизайн. Серый цвет нейтрален и подойдет к любому интерьеру, а черные матовые ножки создадут интересный контраст. Уютный диванчик — незаменимый предмет мягкой мебели для тех, кто ценит комфорт. Вместе с тем, его высокие ножки делают уборку удобной или позволяют хранить под диваном коробки с запасами. Обивка — внутри рогожка, мягкая и приятная к телу и вместе с тем устойчива к износу, снаружи — гладкая фактура. Сделать прихожую или кухню еще более стильными и органичными помогут стульчики Praga. Этот комплект станет по-настоящему дизайнерским решением и сделает помещение уникальным.
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Длина1165 мм
- Глубина615 мм
- Вес13.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Допустимая нагрузка150
- Цветсерый