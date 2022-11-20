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Диван-скамья Praga тёмно-серая - фото 1Диван-скамья Praga тёмно-серая - фото 2Диван-скамья Praga тёмно-серая - фото 3Диван-скамья Praga тёмно-серая - фото 4

Диван-скамья Praga тёмно-серая

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Характеристики товара

Описание

Ищите какой купить диван для кухни или прихожей? Вы его уже нашли! Диван-скамья Praga имеет двухцветный дизайн. Серый цвет нейтрален и подойдет к любому интерьеру, а черные матовые ножки создадут интересный контраст. Уютный диванчик — незаменимый предмет мягкой мебели для тех, кто ценит комфорт. Вместе с тем, его высокие ножки делают уборку удобной или позволяют хранить под диваном коробки с запасами. Обивка — внутри рогожка, мягкая и приятная к телу и вместе с тем устойчива к износу, снаружи — гладкая фактура. Сделать прихожую или кухню еще более стильными и органичными помогут стульчики Praga. Этот комплект станет по-настоящему дизайнерским решением и сделает помещение уникальным.

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Длина1165 мм
  • Глубина615 мм
  • Вес13.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсерый

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