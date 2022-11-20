Диван Сканди 2, голубой

15 оценок

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Диван Сканди 2, голубой

4.4
24 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван- еврокнижка. Механизм трансформации - пантограф \ тик-так

Варианты наполнения дивана:

  • ППУ на ортопедических латах
  • Независимый пружинный блок

Наполнение подушек: синтешар

Ламинированный короб для белья

Ножки массив берёзы

Размеры в разложенном виде 222см х 150 см

не производится в обивке кожзам/искусственная кожа

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Основные характеристики

  • Ширина2220 мм
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

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