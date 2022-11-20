Диван- еврокнижка. Механизм трансформации - пантограф \ тик-так
Варианты наполнения дивана:
Наполнение подушек: синтешар
Ламинированный короб для белья
Ножки массив берёзы
Размеры в разложенном виде 222см х 150 см
не производится в обивке кожзам/искусственная кожа
Чехол 15 из плотного спандекса
Стул Kongsberg, голубой
Тележка для горничной Green Hotel 902
Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Тележка для горничной Magic Hotel 800 Basic
Тележка для горничной Green Hotel 945 Compact
Венский стул B-165
Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x1100
Халат NITTA микрофибра S/M