Товар в корзине. Перейти

Диван Софи

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Bui
Диван Bui
Следующий Диван современный Марко
Диван Bui

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Длина1300 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

Похожие товары

Диван современный МаркоНастоящее фото товара Диван современный Марко, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена
15

Диван современный Марко

Диван ДольчеНастоящее фото товара Диван Дольче, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена
13

Диван Дольче

Диван КонстантинНастоящее фото товара Диван Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена
7

Диван Константин

Диван раскладной ШеллНастоящее фото товара Диван раскладной Шелл, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490
Оптовая цена
8

Диван раскладной Шелл

Диван Эго №1, клик-клакНастоящее фото товара Диван Эго №1, клик-клак, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена
5

Диван Эго №1, клик-клак

Диван Эго №2Настоящее фото товара Диван Эго №2, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
9

Диван Эго №2

Настоящее фото товара Диван Мальта №3, произведённого компанией ChiedoCover
45 390
Оптовая цена
5

Диван Мальта №3

Диван прямой Мальта №2Настоящее фото товара Диван прямой Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
11

Диван прямой Мальта №2

Диван прямой Невпорт, двухместныйНастоящее фото товара Диван прямой Невпорт, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
9

Диван прямой Невпорт, двухместный

Диван прямой Невпорт, трехместныйНастоящее фото товара Диван прямой Невпорт, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
10

Диван прямой Невпорт, трехместный

Другие товары из раздела

Диван Томас, солнечный желтыйНастоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
116Хит

Диван Томас, солнечный желтый

Диван Томас, пасмурно серыйНастоящее фото товара Диван Томас, пасмурно серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
45Хит

Диван Томас, пасмурно серый

Настоящее фото товара Диван Кио 200, произведённого компанией ChiedoCover
71 790
Оптовая цена
6

Диван Кио 200

Диван Кио 140Настоящее фото товара Диван Кио 140, произведённого компанией ChiedoCover
38 900
Оптовая цена
11

Диван Кио 140

Диван ПремьерНастоящее фото товара Диван Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
78 990
Оптовая цена
7

Диван Премьер

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)

С этим товаром покупают

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
30 99051
61 990 ₽
10

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Настенный светильник СтэрияНастоящее фото товара Настенный светильник Стэрия, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена
5

Настенный светильник Стэрия

Настенный светильник ФеуНастоящее фото товара Настенный светильник Феу, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена
6

Настенный светильник Феу

Напольный светильник БриллиансНастоящее фото товара Напольный светильник Бриллианс, произведённого компанией ChiedoCover
от68 190
Оптовая цена
15

Напольный светильник Бриллианс

Настоящее фото товара Напольный светильник Гармония, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
6

Напольный светильник Гармония

Настоящее фото товара Диван Крестов, произведённого компанией ChiedoCover
от23 900
12

Диван Крестов