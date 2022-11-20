Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина2300 мм
- Глубина780 мм
- Вес50 кг
- Цветсерый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Чехол 88 Premium
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стол журнальный №3
Стол журнальный №1
Стол Saen №14
Стол Saen №15
Стол Saen №9
Кофейный стол BOMBAY натуральный