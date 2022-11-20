Характеристики товара
Описание
Легкая, стильная, комфортная мебель для незабываемого отдыха на свежем воздухе.Каркас мебели выполнен из алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской это обеспечивает улучшение антикоррозийных, износостойких и ударопрочных свойств.Текстильные элементы выполнены из уличной ткани.Мебель выполнена вручную из высококачественного алюминия. Диван и кресло дополнены подушками со съемными чехлами.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина750 мм
- Длина2300 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый