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Диван Соренто 2х местный

14 оценок
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Кресло офисное / Сиена / бежевый кашемир / алюминий крестовина
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Кресло офисное / Сиена / бежевый кашемир / алюминий крестовина

Характеристики товара

Описание

Современная и комфортная модель, идеально подходящая для зон отдыха и ожидания, переговорных комнат, различных холловых зон. Наличие большого количества модулей позволит расставить мебель в помещении любого размера.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина1430 мм
  • Глубина820 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками
 850х820х830 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло с подлокотником лев/прав 720х820х830 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло без подлокотников 590х820х830 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1430х820х830 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1300х820х830 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция без подлокотников
 1170х820х830 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 2010х820х830 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1880х820х830 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция без подлокотников
 1750х820х830 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция 910х910х830 Стоимость уточнить у менеджера

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