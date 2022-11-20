|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками
|850х820х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло с подлокотником лев/прав
|720х820х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло без подлокотников
|590х820х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотниками
|1430х820х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1300х820х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция без подлокотников
|1170х820х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками
|2010х820х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1880х820х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция без подлокотников
|1750х820х830
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловая секция
|910х910х830
|Стоимость уточнить у менеджера