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Диван современный Марко

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Длина1600 мм
  • Глубина870 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

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