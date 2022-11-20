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Диван Spenser

14 оценок
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Диван Milord, шампань

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1120 мм
  • Длина3080 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
С оттоманкой 3080х1680х750 116790
Кресло 1120х1120х750 41590

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