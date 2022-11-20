Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1120 мм
- Длина3080 мм
- Цветсерый
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ), мм
|Стоимость, руб
|С оттоманкой
|3080х1680х750
|116790
|Кресло
|1120х1120х750
|41590
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