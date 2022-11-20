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Диван Тали

8 оценок
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Диван Колони Угловой вельвет, сосна ash/grey
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Диван Колони Угловой вельвет, сосна ash/grey

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота890 мм
  • Длина спального места2020 мм
  • Ширина спального места1510 мм

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