Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2500 мм
- Ширина1100 мм
- Высота890 мм
- Длина спального места2020 мм
- Ширина спального места1510 мм
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Бостон
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Диван Uno
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