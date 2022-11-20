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Диван Тали, с оттоманктой - фото 1Диван Тали, с оттоманктой - фото 2Диван Тали, с оттоманктой - фото 3Диван Тали, с оттоманктой - фото 4

Диван Тали, с оттоманктой

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2510 мм
  • Ширина1570 мм
  • Высота920 мм
  • Длина спального места2010 мм
  • Ширина спального места1490 мм

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