Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2510 мм
- Ширина1570 мм
- Высота920 мм
- Длина спального места2010 мм
- Ширина спального места1490 мм
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Статус
Диван Джаз
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