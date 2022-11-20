Товар в корзине. Перейти
Диван Tea - фото 1Диван Tea - фото 2Диван Tea - фото 3

Диван Tea

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Oliv
Диван Oliv
Следующий Диван-кровать Due
Диван Oliv

Характеристики товара

Описание

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина860 мм
  • Длина1740/2140 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес34/39 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный, бежевый, белый
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
13

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
10

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
13

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65028
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

В наличии 86 шт.
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
16

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая

Стул Хит 25мм, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6907
2 890 ₽
13

Стул Хит 25мм, каретная стяжка

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка ЛюксНастоящее фото товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
8

Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс

Стул Lazzoli 1902Настоящее фото товара Стул Lazzoli 1902, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
8

Стул Lazzoli 1902

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена
12

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой