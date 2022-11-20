Диван Тенесси II, прямой

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Диван Тенесси III, прямой

Характеристики товара

Описание

Прямой диван «Теннесси» – стильная и удобная мебель для больших гостиных. Крупные подлокотники, подушки сиденья с утяжкой, регулируемые накладные подголовники придают мебели внушительный внешний вид. Модель выглядит добротно и солидно, всем своим видом показывая – сделано на века! Поясничный валик на спинке в сочетании с подголовниками создают особый комфорт посадки.

Диван-кровать «Теннесси» – одна из самых вместительных моделей в ассортименте производителя. Вариант исполнения со спальным местом 200х200 см позволяет устраивать изголовье как у спинки, так и у подлокотника. Настил спальной зоны дает ортопедический эффект. Независимый пружинный блок и упругий наполнитель гарантируют комфортный и здоровый сон.

«Теннесси» – диван повышенной прочности для использования в качестве кровати на каждый день. Благодаря усиленному деревянному каркасу и механизму из стали особого качества диван будет безупречным и любимым предметом интерьера многие годы.

Диван «Теннесси» представлен в тканевых и кожаных обивках различных цветов. При выборе подходящего покрытия мебель удачно вписывается в любой интерьер

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Основные характеристики

  • Ширина2200 мм
  • Глубина1150 мм

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