Характеристики товара
Описание
Прямой диван «Теннесси» – стильная и удобная мебель для больших гостиных. Крупные подлокотники, подушки сиденья с утяжкой, регулируемые накладные подголовники придают мебели внушительный внешний вид. Модель выглядит добротно и солидно, всем своим видом показывая – сделано на века! Поясничный валик на спинке в сочетании с подголовниками создают особый комфорт посадки.
Диван-кровать «Теннесси» – одна из самых вместительных моделей в ассортименте производителя. Вариант исполнения со спальным местом 200х200 см позволяет устраивать изголовье как у спинки, так и у подлокотника. Настил спальной зоны дает ортопедический эффект. Независимый пружинный блок и упругий наполнитель гарантируют комфортный и здоровый сон.
«Теннесси» – диван повышенной прочности для использования в качестве кровати на каждый день. Благодаря усиленному деревянному каркасу и механизму из стали особого качества диван будет безупречным и любимым предметом интерьера многие годы.
Диван «Теннесси» представлен в тканевых и кожаных обивках различных цветов. При выборе подходящего покрытия мебель удачно вписывается в любой интерьер
Основные характеристики
- Ширина2200 мм
- Глубина1150 мм