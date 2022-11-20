Диван Тик-так

15 оценок

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Диван Тик-так

4.3
8 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Размер: 120х65х96 см

Вес: 30 кг

Производство: Россия

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