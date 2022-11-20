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Диван Tobi трехместный прямой бежевый - фото 1Диван Tobi трехместный прямой бежевый - фото 2Диван Tobi трехместный прямой бежевый - фото 3

Диван Tobi трехместный прямой бежевый

9 оценок
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Диван Lucia двухместный темно-серый велюр
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Диван Lucia двухместный темно-серый велюр

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина2160 мм
  • Глубина770 мм
  • Вес75 кг
  • Цветбежевый

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