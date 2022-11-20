Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина2160 мм
- Глубина770 мм
- Вес75 кг
- Цветбежевый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стул Киви, велюр желто-зеленый
Стол Лидер 10, 1800x500
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный
Стол Лидер 2, 2700x900
Стол Лидер 7, 1200x900
Стол Лидер 6, 800x800
Стол АРКОС 20
Стул Гаага Диамант, желтый велюр
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден