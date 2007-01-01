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Настоящее фото товара Диван Токио Стайл Плюс, с ящиком для белья, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Токио Стайл Плюс, с ящиком для белья
6 оценок
21 790
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Диван Токио Стайл Плюс, с ящиком для белья - фото 1Диван Токио Стайл Плюс, с ящиком для белья - фото 2Диван Токио Стайл Плюс, с ящиком для белья - фото 3

Диван Токио Стайл Плюс, с ящиком для белья

Артикул: CH-079-975
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина2020 мм
  • Глубина980 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина сиденья620 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Токио Плюс представляет собой идеальное решение для вашей гостиной или спальни. Этот стильный и функциональный диван-кровать выполнен в привлекательной рогожке, благодаря которой он будет гармонично смотреться в любом интерьере. Прочный каркас и качественные материалы обеспечат долгий срок службы мебели, а эргономичный дизайн подарит комфорт в повседневном использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2020 мм
  • Глубина980 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина сиденья620 мм
  • Длина спального места1900 мм
  • Ширина спального места1120 мм
  • Материалфанера, ЛДСП
  • Каркас диванаДерево
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Диван Токио Стайл Плюс, с ящиком для белья
Диван Токио Стайл Плюс, с ящиком для белья
21 790
В корзине

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