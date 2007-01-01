Характеристики товара
Описание
Диван Tokyo Plus представляет собой идеальное решение для вашей гостиной или спальни. Этот стильный и функциональный диван-кровать выполнен в привлекательной рогожке, благодаря которой он будет гармонично смотреться в любом интерьере. Прочный каркас и качественные материалы обеспечат долгий срок службы мебели, а эргономичный дизайн подарит комфорт в повседневном использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2020 мм
- Глубина980 мм
- Высота950 мм
- Глубина сиденья620 мм
- Длина спального места1900 мм
- Ширина спального места1120 мм
- Материалфанера, ЛДСП
- Каркас диванаДерево
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет