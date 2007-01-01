Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Tokyo Style Plus, с ящиком для белья, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Tokyo Style Plus, с ящиком для белья
6 оценок
21 790
Товар в корзине. Перейти
Диван Tokyo Style Plus, с ящиком для белья - фото 1Диван Tokyo Style Plus, с ящиком для белья - фото 2Диван Tokyo Style Plus, с ящиком для белья - фото 3
NEW

Диван Tokyo Style Plus, с ящиком для белья

Артикул: CH-079-975
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина2020 мм
  • Глубина980 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина сиденья620 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Модульный диван Baff, велюр selesta 22
Фотография товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22 от компании ChiedoCover.
Следующий Диван-кровать Paris
Фотография товара Диван-кровать Paris от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Tokyo Plus представляет собой идеальное решение для вашей гостиной или спальни. Этот стильный и функциональный диван-кровать выполнен в привлекательной рогожке, благодаря которой он будет гармонично смотреться в любом интерьере. Прочный каркас и качественные материалы обеспечат долгий срок службы мебели, а эргономичный дизайн подарит комфорт в повседневном использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2020 мм
  • Глубина980 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина сиденья620 мм
  • Длина спального места1900 мм
  • Ширина спального места1120 мм
  • Материалфанера, ЛДСП
  • Каркас диванаДерево
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Диван Tokyo Style Plus, с ящиком для белья
Диван Tokyo Style Plus, с ящиком для белья
21 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности