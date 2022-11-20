Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Длина1200 мм
- Глубина700 мм
- Страна изготовленияРоссия
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол уличный Классика
Настольная лампа Zaragoza
Диван Мельбурн
Диван Гарда
Диван Kanel
Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые
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