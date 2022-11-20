Фотография Диван Tomeo, голубой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Tomeo, голубой

4.2
Оптовая цена
129 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Tomeo, голубой
Диван Tomeo, голубой
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Диван Tomeo, голубой

4.2
129990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван, нераскладывающийся, полиэстер, Toméo. Строгий и элегантный, этот очень комфортный диван так и приглашает к отдыху.

Удобная посадка : упругая
Удобная спинка : сбалансировання

Описание:
100% полиэстер.
• Каркас из фанеры, ДСП, хлопковой фанеры и массива сосны..
• Подвеска сиденья с помощью перекрещивающихся эластичных лент.
• Ножки (нужно прикрутить) : массив березы, покрытие из нитроцеллюлозы - черное матовое, высота 18 см.
• Сидение (2 подушки) : полиуретановый пеноматериал, и волокна полиэстера. Чехлы подушек с застежкой на молнию. Стабильный комфорт.
• Спинка (2 подушки) : смесь волокон полиэстера и хлопьев полиуретанового поролона.
• Дополнительные подушки (2 подушки) : волокна полиэстера.
• Каркас и подлокотники : полиуретановый пеноматериал и волокна

Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д175 x В82 x Г102 см
Вес - 53,4 кг

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Основные характеристики

  • Длина1750 мм
  • Глубина1000 мм
  • Цветголубой
  • Ширина820 мм

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