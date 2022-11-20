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Диван, нераскладывающийся, полиэстер, Toméo. Строгий и элегантный, этот очень комфортный диван так и приглашает к отдыху.
Удобная посадка : упругая
Удобная спинка : сбалансировання
Описание:
100% полиэстер.
• Каркас из фанеры, ДСП, хлопковой фанеры и массива сосны..
• Подвеска сиденья с помощью перекрещивающихся эластичных лент.
• Ножки (нужно прикрутить) : массив березы, покрытие из нитроцеллюлозы - черное матовое, высота 18 см.
• Сидение (2 подушки) : полиуретановый пеноматериал, и волокна полиэстера. Чехлы подушек с застежкой на молнию. Стабильный комфорт.
• Спинка (2 подушки) : смесь волокон полиэстера и хлопьев полиуретанового поролона.
• Дополнительные подушки (2 подушки) : волокна полиэстера.
• Каркас и подлокотники : полиуретановый пеноматериал и волокна
Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д175 x В82 x Г102 см
Вес - 53,4 кг