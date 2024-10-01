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Диван трехместный Pascal

Артикул: CH-067-598
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Трехместный диван Pascal станет прекрасным решением для размещения на летних верандах ресторанов и кафе, а так же для оформления зон отдыха в офисах, отелях или загородных домах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1725 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота630 мм
  • Ширина сиденья1525 мм
  • Высота до сиденья385 мм
  • Вес19.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый, венге

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки19.70 кг

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