Характеристики товара
Описание
Удобный и привлекательный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки на сиденья с долговечным наполнителем.
Артикул: IDEA LIFE 3
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Длина1720 мм
- Глубина660 мм