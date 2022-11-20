Товар в корзине. Перейти
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - фото 1Диван трехместный под ротанг LUX 3 - фото 2Диван трехместный под ротанг LUX 3 - фото 3Диван трехместный под ротанг LUX 3 - фото 4

Диван трехместный под ротанг LUX 3

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Альбиони Некст
Диван Альбиони Некст
Следующий Диван трехместный под ротанг LIFE 3
Диван Альбиони Некст

Популярные варианты ткани

Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Диван трехместный под ротанг LUX 3 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Роскошный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки, на сиденья и спинки, увеличенной толщины и с долговечным наполнителем.

Состав комплекта: 3-х местный диван- 1 шт.,
Размеры дивана: ширина 199см., глубина 71см., высота 76см. (высота от пола до сидения- 30 см без подушек; 40 см с подушками)
Максимальная нагрузка на диван 360 кг.
Вес комплекта: 35 кг.
Размеры упаковки: 96х77х66 см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Длина1990 мм
  • Глубина710 мм

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
107Хит

Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05

Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
6

Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой