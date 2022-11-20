Характеристики товара
Описание
Роскошный комплект мебели, имитирующей плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн, варианты цвета и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы. В состав комплекта входят подушки, на сиденья и спинки, увеличенной толщины и с долговечным наполнителем.
Состав комплекта: 3-х местный диван- 1 шт.,
Размеры дивана: ширина 199см., глубина 71см., высота 76см. (высота от пола до сидения- 30 см без подушек; 40 см с подушками)
Максимальная нагрузка на диван 360 кг.
Вес комплекта: 35 кг.
Размеры упаковки: 96х77х66 см.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Длина1990 мм
- Глубина710 мм