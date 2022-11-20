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Диван трехместный Vinny тёмно-серый 183 см

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Диван Joe
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Диван Joe

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина870 мм
  • Длина1830 мм
  • Вес32 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияЕвропа

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