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Диван Troya

9 оценок
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Кожаный диван Leyton

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина1020 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьябархат
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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