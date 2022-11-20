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Диван Tydor - фото 1

Диван Tydor

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина1550 мм
  • Глубина900 мм
  • Цветбежевый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Кресло 850х900х1050 25590
Двухместный 1550х900х1050 47290
Трехместный 1800х900х1050 52890

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