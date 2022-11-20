Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина1550 мм
- Глубина900 мм
- Цветбежевый
|Комплектация
|Габариты (ШхГхВ), мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|850х900х1050
|25590
|Двухместный
|1550х900х1050
|47290
|Трехместный
|1800х900х1050
|52890
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