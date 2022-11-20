Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Длина2420 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Барный диван Брун
Стол обеденный Креола
Стул Престиж Люкс
Стол Bordeaux, коричневый/белый
Консоль Aurora, античный дуб
Стол обеденный La Redoute, натуральный
Стол обеденный расскладной Academy, натуральный
Диван Крестов
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден