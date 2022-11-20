Диван угловой Бостон

13 оценок

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Диван угловой Бостон

4.3
20 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стол Молли Дуб
Стол Молли Дуб
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Диван c каретной стяжкой

Характеристики товара

Описание

Длина - 2000 мм

Глубина - 1450 мм

Высота - 850 мм

Производство Россия

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Варианты покрытия

Дуб СономаДуб Сонома
Линум ВенгеЛинум Венге
ПикарПикар
Ясень ШимоЯсень Шимо

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