Диван угловой Бостон
20 990 ₽
Длина - 2000 мм
Глубина - 1450 мм
Высота - 850 мм
Производство Россия
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