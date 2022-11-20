Фотография Диван угловой JASPER от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван угловой JASPER

5
Оптовая цена
185 793 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван угловой JASPER
Диван угловой JASPER
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Диван угловой JASPER

5
185793 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обивка:
100% полиэстер.
Съемные сиденья со съемными чехлами.
Фиксированная спинка с несъемным чехлом.

Уход: сухая чистка.
Наполнитель:Наполнитель каркаса из ПУ-пеноматериала и чехол из полиэстеровых волокон.
Наполнитель сиденья из эластичного ПУ-пеноматериала, спинки из ПУ-пеноматериала и чехол из полиэстеровых волокон.
Подлокотники из ПУ-пеноматериала и чехол из полиэстеровых волокон.

Характеристики:
Каркас из ДСП, панелей мультиплекс и волоконных панелей, усиления из массива сосны.
Подвеска из пружин с дугами, покрытыми фетрином.
Крепление из ткани с лентами-велкро под подушками сиденья для соединения пуфа и дивана.

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Основные характеристики

  • Длина2150 мм
  • Высота860 мм
  • Глубина820/1375 мм
  • Цветсерый

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