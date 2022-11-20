Диван угловой JASPER
185793 ₽
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Обивка:
100% полиэстер.
Съемные сиденья со съемными чехлами.
Фиксированная спинка с несъемным чехлом.
Уход: сухая чистка.
Наполнитель:Наполнитель каркаса из ПУ-пеноматериала и чехол из полиэстеровых волокон.
Наполнитель сиденья из эластичного ПУ-пеноматериала, спинки из ПУ-пеноматериала и чехол из полиэстеровых волокон.
Подлокотники из ПУ-пеноматериала и чехол из полиэстеровых волокон.
Характеристики:
Каркас из ДСП, панелей мультиплекс и волоконных панелей, усиления из массива сосны.
Подвеска из пружин с дугами, покрытыми фетрином.
Крепление из ткани с лентами-велкро под подушками сиденья для соединения пуфа и дивана.