Фотография Диван угловой JIMI, серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван угловой JIMI, серый

4.8
Оптовая цена
129 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван угловой JIMI, серый
Диван угловой JIMI, серый
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Диван угловой JIMI, серый

4.8
129990 ₽
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Диван угловой JIMI, бледно-розовый
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Диван угловой JIMI, антрацит

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1860 мм
  • Высота470 мм
  • Глубина810 мм
  • Цветсерый

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