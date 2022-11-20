Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2170 мм
- Длина2720 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Барный диван Мит Хонер
Диван Викибаунс
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Стул Наполеон New, пластиковый, белый
Стол Limit