Диван угловой Медисон коричневый, вариант №2

9 оценок

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Диван угловой Медисон коричневый, вариант №2

4.2
90 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Длина3450 мм
  • Глубина2240 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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