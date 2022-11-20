Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1900 мм
- Длина3080 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Стол складной Виктория 120
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Диван Робб
Диван Мельбурн
Диван прямой Metro
Диван прямой Адамсвиль
Диван прямой Адапазари
Диван прямой Boston
Диван прямой Washington