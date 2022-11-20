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Диван угловой Монарх - фото 1Диван угловой Монарх - фото 2

Диван угловой Монарх

9 оценок
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Диван угловой Даллас

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1900 мм
  • Длина3080 мм

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