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Диван угловой Салмон

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1680 мм
  • Длина2550 мм

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