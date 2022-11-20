Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1680 мм
- Длина2550 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Диван барный Флэш
Стул обеденный Шанель прозрачный
Барный диван Мит Хонер
Стол DSW детский белый
Стол Tulip D80 белый
Стол Tulip D100 белый
Стол Прима
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден