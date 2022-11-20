Характеристики товара
Описание
Ширина: 1450х1450 мм
Выступ: 750 мм
Высота: 750 мм
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Ширина: 1450х1450 мм
Выступ: 750 мм
Высота: 750 мм
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