Товар в корзине. Перейти
Диван угловой Танами - фото 1

Диван угловой Танами

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Викибаунс
Диван Викибаунс
Следующий Диван лофт Луиза
Диван Викибаунс

Характеристики товара

Описание

Ширина: 1450х1450 мм

Выступ: 750 мм

Высота: 750 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

Диван угловой АккордеонНастоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Диван угловой Аккордеон

Диван Честер угловойНастоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от85 300
Оптовая цена
13

Диван Честер угловой

Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
от81 700
Оптовая цена
12

Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)

Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
8

Диван из ротанга угловой Агирре, белый

Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
32 990
Оптовая цена
13

Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
13

Модуль VEIL 2-х местный угловой левый

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 2-х местный угловой правый

С этим товаром покупают
Чехол 41, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 41, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
14

Чехол 41, журавинка

Настоящее фото товара Чехол для стола 13, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
15

Чехол для стола 13

Стул Венера диамант велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Венера диамант велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант велюр изумрудный

В наличии 53 шт.
Настоящее фото товара Лампа-светильник Светодиодный Citilux Тамбо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
6

Лампа-светильник Светодиодный Citilux Тамбо Хром

Настоящее фото товара Лампа-светильник Светодиодный Citilux Тамбо Хром 12W, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
5

Лампа-светильник Светодиодный Citilux Тамбо Хром 12W

Обеденный стол ХельгаНастоящее фото товара Обеденный стол Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от62 090
Оптовая цена
14

Обеденный стол Хельга

Стул складной Джек бежевыйНастоящее фото товара Стул складной Джек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Джек бежевый

Другие товары из разделаофисная мебель
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1