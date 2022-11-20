Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина800 мм
- Длина1800 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван большой, угловой
Стул Боди 25мм
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Бостон 20мм
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул Milan, бирюзовый
Стул Q5 (на прутке со столиком)